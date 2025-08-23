GIOVANE TROVATO MORTO NELLA SUA ABITAZIONE A SAN MICHELE SALENTINO
(Rdl)_____________ Un giovane di 31 anni è stato trovato morto ieri sera nella sua abitazione San Michele Salentino. A dare l’allarme, è stata la madre, residente a San Vito dei Normanni, che non riusciva a contattarlo. Poi, la terribile scoperta.
Da un primo esame degli inquirenti, sul corpo non ci sono segni di violenza. La porta di casa era chiusa a chave dall’inerno.
Il giovane lavorava in un supermercato del paese.
Indagini dei Carabinieri in corso.
La Procura della Repubblica di Brindisi ha aperto un’indagine ed ha disposto l’autopsia.
