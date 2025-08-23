banner ad
TRAGICO INCIDENTE A MANDURIA, MUORE MOTOCICLISTA DI ORIA

23 Agosto 2025

(Rdl) ____________

Questa mattina c’è stato un tragico incidente stradale nei pressi di Manduria, sulla strada che porta alla frazione di Uggiano Montefusco. La vittima è Francesco Braccio, 50 anni, di Oria, operaio dell’ex Ilva.

Per cause ancora da accertare, la moto che guidava si è scontrata con una Ford Focus e con una Peugeot 207. L’impatto è stato violento e per lui fatale. E’ deceduto a causa della gravità delle lesioni riportate, nonostante l’arruvo dei soccorsi del 118.

Indagini della Polizia Locale in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

Category: Cronaca

