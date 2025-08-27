CAVALLINO, RAPINA IN UN NEGOZIO: 44ENNE LECCESE BLOCCATO DAI CARABINIERI SUBITO DOPO IL COLPO

(f.f.)____________

Serata concitata quella di ieri a Cavallino, rione Castromediano, dove un uomo di 44 anni, Filippo Raone, di Lecce, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri con l’accusa di rapina aggravata. Secondo la ricostruzione, il malvivente, con il volto coperto e armato di coltello con lama da circa dieci centimetri, ha fatto irruzione in un esercizio commerciale di casalinghi.

Dopo aver minacciato il personale, ha sottratto la cassetta contenente l’incasso della giornata, circa 200 euro, fuggendo a piedi. Alcuni clienti presenti, con prontezza, hanno ripreso la scena con i cellulari, fornendo immagini decisive per le indagini. Durante la fuga, l’uomo ha perso sia l’arma che il denaro, rimasti sul luogo della rapina.Grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi immediata dei video, i militari della Stazione di Cavallino sono riusciti in tempi rapidissimi a rintracciarlo nelle strade limitrofe.

Fermato e messo di fronte agli indizi raccolti, il 44enne ha consegnato spontaneamente gli abiti usati per il colpo, già nascosti poco prima. Il coltello è stato sequestrato, mentre la refurtiva è stata restituita alla titolare dell’attività. Su disposizione della Procura di Lecce, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Borgo San Nicola.

Category: Cronaca