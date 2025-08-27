GALATINA, DUE IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI SOTTO INCHIESTA PER RICETTAZIONE: SEQUESTRATI CELLULARI E DISPOSITIVI INFORMATICI

(f.f.)__________

Due uomini di 27 e 44 anni, entrambi cittadini extracomunitari già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato con l’accusa di ricettazione.La vicenda è emersa il 24 agosto, quando due giovani casertani in vacanza a Gallipoli si sono recati al Commissariato di Galatina per segnalare di aver individuato, tramite geolocalizzazione, lo smartphone rubato loro qualche giorno prima in una discoteca.

La traccia li aveva condotti davanti a un laboratorio di riparazione telefoni, a pochi passi dal presidio di polizia, dove hanno riconosciuto i due sospetti intenti a trattare la vendita del cellulare con il tecnico dell’esercizio. Non solo: uno dei ragazzi ha notato che gli indagati erano in possesso anche del proprio documento d’identità, sottratto nella stessa notte del furto. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, hanno recuperato il telefono e il documento e denunciato i due uomini.

Successive perquisizioni nelle loro abitazioni hanno portato al sequestro di numerosi cellulari, tablet, computer portatili, cuffie bluetooth e una pistola giocattolo priva del tappo rosso, di cui i due non hanno saputo giustificare la provenienza.Sono in corso ulteriori accertamenti da parte del Commissariato di Galatina per risalire ai legittimi proprietari del materiale recuperato.

