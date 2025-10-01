TAURISANO, AVVICENDAMENTO ALLA GUIDA DEL COMMISSARIATO: DE IACO LASCIA IL TESTIMONE A FEDERICA MELE

(f.f.)__________

Passaggio di consegne ai vertici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano. Dopo una carriera ultra trentennale nella Polizia di Stato, il Commissario Capo Rocco Antonio De Iaco va in pensione e al suo posto arriva la collega Commissario Capo Federica Mele.

Il dottor De Iaco, originario del Salento e nato nel 1965, ha indossato la divisa dal 1992. Nei primi anni di servizio ha operato a Catania come agente e successivamente a Torino come ispettore. Dal 1996 ha lavorato alla Questura di Brindisi, prima alle Volanti e poi per sei anni alla Squadra Mobile. Nel 2002 è rientrato nella sua terra come responsabile della Polizia Giudiziaria a Nardò, per poi passare, due anni dopo, alla Squadra Mobile di Lecce come referente del settore antidroga.

Laureatosi in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, ha intrapreso la carriera di Commissario e nel 2017 è diventato funzionario addetto ai reati contro il patrimonio e allo stesso settore antidroga. Nel 2021 ha assunto l’incarico di Vice Dirigente a Gallipoli e dal 2024 ha diretto il Commissariato di Taurisano. A lui sono giunti i ringraziamenti e i migliori auguri del Questore, dei colleghi e del personale per l’impegno dimostrato e i risultati conseguiti nella lotta al crimine.

A raccogliere l’eredità sarà la dottoressa Federica Mele, classe 1993, originaria della provincia di Vicenza. Dopo la maturità classica, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza all’Università di Pisa nel 2018, ottenendo poi l’abilitazione forense a Firenze nel 2020. Ha frequentato il 111° corso per Commissari della Polizia di Stato, concludendo anche un Master di II livello in Diritto, Organizzazione e Gestione della Pubblica Sicurezza alla Sapienza di Roma.

Dal 2023 presta servizio alla Questura di Lecce, dove ha ricoperto l’incarico di funzionario presso la Divisione di Gabinetto e portavoce del Questore. Ora è chiamata a guidare il Commissariato di Taurisano, con l’augurio da parte dei vertici e dei colleghi di una carriera ricca di soddisfazioni.

Category: Costume e società, Cronaca