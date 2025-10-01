TARANTO, MAXI INCHIESTA DELLA FINANZA: IMPRENDITORI E COMMERCIALISTI NEL MIRINO PER FRODI FISCALI E TRUFFE

(f.f.) __________

Ieri i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale ionico, su richiesta della Procura, nei confronti di sei persone accusate di far parte di un’organizzazione dedita a frodi fiscali e raggiri aggravati.

Il provvedimento ha colpito due imprenditori della provincia, finiti agli arresti domiciliari, e quattro consulenti fiscali per i quali è stato disposto il divieto, per un anno, di esercitare la professione di commercialista.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe orchestrato un complesso sistema di false fatturazioni tramite società “cartiere”, per un valore complessivo superiore ai nove milioni di euro. Lo stratagemma avrebbe consentito a tre imprese locali – poi confluite in un’unica società – di evadere l’IVA e le imposte dirette nel periodo compreso tra il 2017 e il 2022. Contestualmente sarebbero stati creati indebiti crediti fiscali, tra cui incentivi Industria 4.0 e agevolazioni per gli investimenti nel Mezzogiorno (CIM), finanziati anche con fondi del PNRR, per un importo stimato in oltre 700mila euro.Gli inquirenti, al termine di indagini durate diversi mesi, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati. Dopo gli interrogatori svolti la scorsa settimana, il giudice ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari, disponendo così le misure personali e interdittive eseguite dalla Guardia di Finanza.

