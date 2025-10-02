DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 2 OTTOBRE 2025
Buongiorno!
Oggi è giovedì 2 ottobre 2025.
La Chiesa celebra i Santi Angeli Custodi.
A Torino il nostro amico scrittore Francesco Rodolfo Russo festeggia il suo compleanno: auguri!
In Italia in questa data viene celebrata la Festa dei Nonni, una ricorrenza civile diffusa in tutto il mondo che ha lo scopo di esaltare il valore che i nonni hanno nella società. Da tradizione i nonni festeggiano come patroni i santi Gioacchino e Anna, nonni di Gesù, ricordati il 26 luglio. Per tale festa è previsto anche un fiore ufficiale, il Non-ti-scordar-di-me, nome scientifico myosotis, conosciuto anche come “orecchie di topo”.
I nonni vengono festeggiati anche negli altri paesi del mondo, negli Stati Uniti la loro festa è la prima domenica di settembre, nel Regno Unito la prima domenica di ottobre, in Canada il 25 ottobre mentre i francesi dividono le figure di nonna e nonno per festeggiare la prima durante la prima domenica di marzo, il secondo la prima domenica di ottobre.
2 ottobre 1950. La striscia Peanuts di Charles M. Schulz, destinata a essere a lungo conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, viene pubblicata per la prima volta, su sette quotidiani statunitensi.
Proverbio salentino: CIEDDRHI NASCE MPARATU
Nessuno nasce ‘imparato’. Qualunque cosa necessita di studio, costanza, applicazione, pratica e pazienza.
Category: Costume e società
Chiedo scusa agli amici di LecceCronaca.it per aver appreso soltanto adesso dei loro auguri per il mio compleanno.
Grazie in ritardo. Grazie di cuore.
Il prossimo 2 ottobre sarò più attento