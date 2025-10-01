IMPONENTE OPERAZIONE ANTIDROGA DEI CARABINIERI NEL SALENTO / SVILUPPI

(f.f.)__________

La vasta operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce ha inferto un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti nella zona. L’intervento, realizzato con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, del Nucleo Cinofili di Modugno (Ba) e dei militari dell’11° Reggimento “Puglia”, ha portato all’arresto di due persone, a una denuncia a piede libero e al sequestro di oltre venti chilogrammi di droga.

L’operazione, denominata “Pit Bull” per la pericolosità del gruppo criminale, ha colpito punti strategici delle reti illegali attive sul territorio salentino. Nell’ambito dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 18 indagati accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata allo spaccio, detenzione di stupefacenti, lesioni aggravate, tentata estorsione, ricettazione e possesso illegale di armi con aggravante mafiosa, i Carabinieri hanno effettuato numerose perquisizioni domiciliari ottenendo risultati importanti.

A Taviano, presso l’abitazione di un uomo di 50 anni, sono stati rinvenuti 11 chilogrammi di marijuana, 7 chilogrammi di hashish e quasi un chilo di cocaina, nascosti in due grandi borsoni vicino al muro di cinta esterno.

A Melissano, un giovane di 25 anni è stato sorpreso con 55 grammi di cocaina già divisa in dosi all’interno di un borsello. Nell’abitazione sono stati trovati anche circa mille euro in contanti e materiali per il confezionamento.Una donna di 49 anni di Taviano è stata denunciata dopo che nella sua abitazione è stata rinvenuta una dose di cocaina, 7.500 euro in contanti e appunti ritenuti riconducibili alla gestione di un’attività di spaccio. Un uomo di 46 anni di Racale, invece, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore per possesso di hashish.

Determinante per il successo dell’operazione si è rivelato l’uso del georadar, strumento tecnologico in grado di individuare nascondigli e depositi sotterranei senza scavi.

Grazie a questa tecnologia, i Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori hanno potuto localizzare nascondigli nascosti, potenziando l’efficacia delle ricerche.

