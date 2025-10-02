FLOTILLA / ANCHE A LECCE SCIOPERO DEI LAVORATORI E OCCUPAZIONE STUDENTESCA DELL’UNIVERSITA’

Riceviamo e volentieri pubblichiamo i seguenti comunicati dal parte del sindacati dei lavoratori Cgil e del sindacato studentesco Udu ____________

La Cgil ed altre sigle sindacali hanno proclamato lo sciopero generale nazionale per tutti i settori pubblici e privati, per l’intera giornata del 3 ottobre. A Lecce lavoratrici e lavoratori, studentesse e studenti, pensionate e pensionati e l’intera cittadinanza sono invitate a partecipare al corteo in programma domani. Il concentramento è previsto alle ore 9 a Porta Napoli, poi i manifestanti sfileranno per viale Calasso, viale De Pietro, via XXV Luglio, via Trinchese e infine confluiranno in piazza Sant’Oronzo.

Lo sciopero, preannunciato in caso di attacco alla Global Sumud Flotilla, è un’azione doverosa per protestare contro il genocidio in atto a Gaza, per difendere l’ennesima azione umanitaria interrotta in modo criminale e anche per difendere i nostri valori costituzionali. La proclamazione è avvenuta ai sensi dell’articolo 2, comma 7 della legge 146/90 (che regola l’esercizio del diritto di sciopero). L’attacco contro navi civili ordinato ieri dal Governo Israeliano è un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza dei lavoratori e volontari imbarcati. Israele ha disatteso convenzioni internazionali di cui è firmatario (Carta delle Nazioni Unite, Convenzione Onu sul diritto del mare, Convenzione di Ginevra del 1949). Uno Stato che, pur avendo sottoscritto le norme che salvaguardano la pace tra le nazioni contraenti, le viola mettendo a rischio cittadini italiani, aggredisce nello stesso tempo l’ordine costituzionale del nostro Paese e la sicurezza dei suoi lavoratori. Da qui la proclamazione dello sciopero ai sensi dell’articolo su citato, che stabilisce che i lavoratori possano derogare alle limitazioni ordinarie all’esercizio del diritto di sciopero quando la mobilitazione avviene in difesa dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

La giornata si articolerà come segue. Per il personale delle attività ferroviarie lo sciopero parte stasera alle 21; per il personale delle autostrade alle 22 di oggi. Per i Vigili del Fuoco lo sciopero sarà di 4 ore (senza decurtazione); comincerà per il personale turnista alle ore 9 e terminerà alle 13 (intera giornata per il personale giornaliero e amministrativo). Per la Sanità lo sciopero è articolato da inizio turno del 3 ottobre alla fine dell’ultimo turno della stessa giornata. Durante lo sciopero generale saranno garantite le prestazioni indispensabili come stabilito dalle regolamentazioni di settore e a questo scopo fin da ora si offre la maggiore collaborazione possibile alle singole amministrazioni per organizzare quanto necessario, anche nei ristretti tempi a disposizione. ____________

I sindacati studenteschi uniti verso lo sciopero generale: SOSTENIAMO LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA.

È appena iniziata l’occupazione di Studium 3 da parte di studentesse e studenti dell’Unisalento per denunciare il genocidio in corso in Palestina e mostrare il proprio sostegno alla Global Sumud Flotilla.

Come UDU Lecce e Sindacato studentesco Lecce siamo qui per raccogliere e rilanciare questa spinta alla mobilitazione: é già partita da diversi giorni una nuova fase di iniziative in tutti gli atenei, con assemblee, occupazioni e azioni politiche che metteranno al centro la necessità di una posizione netta e non negoziabile delle università italiane al fianco del popolo palestinese.



“Quello che accade a Gaza è Genocidio, un massacro che viola ogni diritto umano – dichiara Giovanni Caricato, coordinatore dell’UDU Lecce – Non possiamo accettare silenzio o neutralità. La nostra università deve rompere ogni collaborazione con istituzioni accademiche israeliane complici del genocidio, con aziende che finanziano lo stato sionista e schierarsi dalla parte della giustizia e dei diritti umani.”

“Mesi fa siamo riusciti a far approvare una mozione in Senato Accademico che ha fatto prendere una posizione netta alla nostra Università e che chiedeva la cessazione di tutti gli accordi – dichiara Ludovico Mordos, coordinatore del Sindacato Studentesco Lecce – questo, però, non basta! É ora di mettere in atto quella mozione, é ora di tagliare ogni ponte con l’entità sionista, supportiamo la missione umanitaria, supportiamo la Global Sumud Flotilla, supportiamo la resistenza palestinese!”

Sosteniamo la Global Sumud Flotilla e ogni forma di resistenza non violenta che si opponga al blocco criminale su Gaza.

La mobilitazione che oggi si esprime all’Unisalento è solo l’inizio: domani 3 ottobre é sciopero generale, studenti e studentesse, lavoratori e lavoratrici, cittadini e cittadine uniti nella protesta!



