TERZO ASSALTO NOTTURNO A RACALE: VETRINA ROTTA E VESTITI RUBATI

(f.f.)_______________

Ancora un colpo ai danni del negozio di moda “ModaSì” di via Mazzini, già preso di mira in passato. La scorsa notte, intorno alle 3.30, un gruppo di cinque persone ha messo a segno una nuova “spaccata”, portando via diversi capi di abbigliamento.

Il commando, con il volto coperto, è arrivato sul posto a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio di colore grigio. Armati di pesanti martelli, i malviventi hanno sfondato il vetro dell’ingresso, riuscendo così a introdursi nel locale.

Una volta dentro, hanno arraffato in fretta numerosi indumenti e sono fuggiti con la stessa auto, facendo perdere le proprie tracce nel buio.

Il valore complessivo della merce trafugata è ancora in corso di stima, ma i danni materiali alla struttura risultano ingenti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell’assalto.

Si tratta del terzo episodio simile registrato nello stesso punto vendita dal 2023, un dettaglio che accresce la preoccupazione per la sicurezza commerciale della zona.

Category: Cronaca