MAXI OPERAZIONE DEI CARABINIERI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO

Una notte di intensi controlli quella appena trascorsa, durante la quale i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, supportati dalle Stazioni dipendenti, hanno dato vita a un vasto servizio straordinario di monitoraggio del territorio, disposto dal Comando Provinciale di Lecce.

L’iniziativa aveva come finalità principale la prevenzione dei reati predatori, il contrasto al consumo e allo spaccio di stupefacenti e la sicurezza della viabilità.Le pattuglie, dislocate nei punti strategici del territorio, hanno conseguito risultati rilevanti.

A Squinzano i militari hanno bloccato un uomo, già ai domiciliari, sorpreso mentre forzava l’ingresso di un supermercato. Dopo aver tentato di rubare una bottiglia di liquore, è stato fermato in flagranza e, terminate le procedure di rito, riportato presso la propria abitazione, dove resta agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Lecce.

Nel corso delle verifiche stradali, due conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, mentre un altro uomo è finito sotto inchiesta per detenzione di cocaina già suddivisa in otto dosi pronte per lo spaccio. Inoltre, una donna sottoposta ai domiciliari è risultata assente durante il controllo e dovrà rispondere della violazione.

L’azione preventiva ha riguardato anche il consumo personale di droga: due ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura dopo essere stati trovati con piccole quantità di hashish e marijuana.

Complessivamente sono state identificate 80 persone, di cui 31 già note alle forze dell’ordine, controllati 42 veicoli, elevate 8 multe per infrazioni al Codice della Strada, ritirate 7 patenti e sequestrate 2 auto.Un’operazione che conferma la costante attenzione dell’Arma nel presidiare il territorio, unendo repressione e prevenzione per garantire maggiore sicurezza ai cittadini del Salento.

