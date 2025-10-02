CHIUSE LE INDAGINI SU VENTINOVE PERSONE ACCUSATE DI GROSSO TRAFFICO INTERNAZIONALE DI DROGA

(f.f.)__________

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce ha notificato, nella giornata odierna, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 29 individui, italiani e albanesi, residenti non solo nel Salento ma anche nelle province di Brindisi, Roma, Firenze, Pisa, Bologna, Fermo, Ascoli Piceno, Reggio Emilia e all’estero.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i sospettati avrebbero fatto parte di quattro distinte organizzazioni criminali attive nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con base operativa nel territorio leccese e ramificazioni in varie città italiane, oltre che in Spagna e in Albania.

Le attività investigative, avviate anche durante il periodo della pandemia, hanno portato al sequestro complessivo di oltre 2.600 chilogrammi di droga tra cocaina, eroina, hashish e marijuana, quasi 5 litri di olio di hashish, circa 193mila euro in contanti e 16 veicoli. Un bilancio che conferma la vastità e la struttura organizzata delle reti criminali coinvolte, oggi al centro del procedimento giudiziario che dovrà stabilire le responsabilità dei singoli indagati.

