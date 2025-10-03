CUESTA E’ LA STRADA PER DI FRANCESCO

(Rdl) _________ Sesta giornata di campionato, prima di una nuova sosta per gli impegni della Nazionali. Il Lecce va a Parma. In classifica i padroni di casa, con 5 punti, sono messi meglio degli ospiti, che di punti ne hanno solo 2 e che cercano ancora la prima vittoria.

Eusebio di Francesco ricomincia da… 2, appunto, e dalla capacità di reazione e determinazione mostrate al Via del Mare contro il Bologna:

“la cosa più importante è avere trovato un equilibrio di squadra, dobbiamo trovarlo anche nella comunicazione. Poi possiamo metterci come vogliamo, ma se manca la rabbia agonistica un calciatore di certi livelli non può mettere in campo le sue caratteristiche”.

Parlando ieri, giovedì 2, nella conferenza stampa della vigilia nell’occasione anticipata di un giorno, il tecnico del Lecce fra le altre cose ha poi aggiunto:

“Loro giocano con la difesa a cinque, aprendo più il gioco hanno le ampiezze coperte, però magari noi possiamo trovare delle soluzioni interne. Noi possiamo avere l’ampiezza in partenza, poi bisogna arrivare alla porta avversaria e concludere. Ci sono tante situazioni di gioco e noi stiamo cercando sempre la strategia migliore”.

L’allenatore del Parma è il tecnico più giovane di tutta la storia della serie A, si chiama Carlos Cuesta, ha 30 anni, è spagnolo, alla sua prima esperienza da titolare su una panchina. Ha parlato in conferenza stampa questo pomeriggio:

“La squadra è carica e con tanta volontà di fare una bella prestazione. Tante volte si dice che si conoscono le persone dai momenti di difficoltà: io non sono d’accordo, le persone si conoscono in ogni momento. Io vedo continuità con una stessa mentalità, voglia di far bene, allenamenti intensi. Questo mi dà fiducia e sento che è la strada giusta. Vogliamo continuare a costruire questo percorso insieme, soprattutto insieme ai nostri tifosi, che ci spingono tantissimo”.

Beh, a Parma ci saranno anche migliaia di tifosi giallorossi, sono 2.600 i biglietti già venduti solo nel settore ospiti, insomma, fra residenti a vario titolo in Emilia e quelli che con vari mezzi si sobbarcheranno la lunga trasferta, non mancherà certo la ‘spinta’ anche per il Lecce.

Le previsioni meteo parlano di un pomeriggio parzialmente nuvoloso, senza pioggia e di temperatura mite.

Si gioca al Tardini di Parma sabato 4 ottobre, arbitra il signor Daniele Doveri di Roma, fischio di inizio alle 15.00.

