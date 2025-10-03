LA TRAGICA MORTE DI ORONZO EPIFANI, TRAVOLTO DA UN NUBIFRAGIO SULLE MARINE DI OSTUNI MENTRE ERA IN AUTO

(Rdl)____________ È stato ritrovato questa mattina senza vita, dopo tante ore di frenetiche ricerche nella notte, Oronzo Epifani, 63 anni, di Ostuni, disperso da ieri sera dopo essere stato sorpreso in auto da un violento temporale. Il corpo, nascosto dalla vegetazione e dal fango, in un canalone verso il mare, era a quasi mezzo chilometro dalla macchina, che viaggiava sulla strada complanare a margine della statale Brindisi – Bari fra le località di Gorgognolo e Costa Merlata.

L’allarme era stato dato dalla moglie che lo seguiva a distanza a bordo un’altra autovettura, una Fiat Punto, rimasta indietro e alla quale l’uomo aveva detto di fermarsi, proprio a causa del nubifragio che si era scatenato.

I Vigili del Fuoco l’hanno salvata, mentre l’acqua e il fango montavano velocemente.

Più tardi hanno individuato e recuperato anche l’auto del marito, una Mercedes Berlina, ma dell’uomo nessuna traccia.

Questa mattina la tragica scoperta.

Oronzo Epifani aveva tre figli, era tecnico di un’azienda di materiali di costruzioni edili.

In queste ore sono tanti i messaggi social di cordoglio e di partecipazione al lutto. Il sindaco di Ostuni Angelo Pomes così ha scritto su Facebook:

“Una notizia che scuote l’intera comunità. Oronzo Epifani durante il nubifragio di ieri è stato trascinato dalla forza dell’acqua e questa mattina, dopo diverse ore di ricerche, è stato ritrovato senza vita. Alla sua famiglia, ai suoi cari, agli amici ed ai colleghi va la nostra sentita vicinanza, a nome mio e dell’Amministrazione comunale. In segno di cordoglio abbiamo deciso di proclamare il Lutto Cittadino per la giornata in cui si terranno le esequie. Un ringraziamento di cuore a tutti coloro i quali nelle scorse ore hanno lavorato incessantemente alle ricerche del nostro concittadino. Volontari, soccorritori, Vigili del fuoco, protezione civile e tutte le forze dell’ordine che hanno dimostrato coraggio e altruismo in condizioni difficili”.

