DIARIO DEL GIORNO / SABATO 4 OTTOBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è sabato 4 ottobre 2025.

San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia.

San Francesco d’Assisi è stato proclamato patrono d’Italia assieme a Santa Caterina da Siena il 18 giugno del 1939 da Papa Pio XII. Fondatore dell’ordine Francescano, che da lui prese il nome, è conosciuto anche come “il poverello d’Assisi”.

La sua tomba è meta di pellegrinaggio e San Francesco è riconosciuto come uno dei santi più venerati al mondo. Alla sua opera spirituale si affianca quella letteraria con il Cantico delle creature che ne fa uno dei pionieri della tradizione letteraria italiana.

In suo onore il cardinale Jorge Mario Bergoglio, eletto papa, assunse il nome pontificale di Francesco, il primo a farlo nella storia della chiesa.

Auguri a tutte le nostre amiche e a tutte le nostre lettrici, a tutti i nostri amici e a tutti i nostri lettori che portano questo nome!

Dal prossimo anno 2026 questa data ritorna ad essere festa nazionale.

Affettuosi auguri al giornalista e scrittore Annibale Galliani, che oggi festeggia il suo compleanno!

A sei anni dall’ apertura del primo tratto, l’ autostrada Milano – Roma, A1, da tutti conosciuta come l’ Autostrada del Sole, viene inaugurata, come oggi, nel 1964, dal presidente del consiglio Aldo Moro. L’ Italia ha la sua nuova strada della contemporaneità, in quei ‘favolosi’ anni Sessanta, della rinascita e del miracolo economico.

Proverbio salentino: SCI MOSCIA GODE E CI ITE SCATTA

Chi mostra gode e chi vede (guarda) scoppia (dall’invidia o dal desiderio).

Quando gli abiti sono più generosi e lasciano intravedere le grazie femminili, per cui i maschietti sgranano gli occhi e qualche volta non si limitavano a guardare, ma pronunciano qualche frase galante, e allora le donne salentine, più contente che piccate, ricordano questo proverbio.

A volte invece sono le più anziane che criticano un comportamento o un vestitino un po’ più audace, allora non è raro che qualcuno smussi la critica pronunciando questa frase.

