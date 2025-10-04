DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE VICINO CURSI, MUORE UOMO 52ENNE
(Rdl) ___________ Drammatico incidente mortale ieri pomeriggio sulla strada provinciale che da Cursi porta a Bagnolo. La vittima è Giovanni Palma, 52 anni, di Castrignano dei Greci, residente a Cursi, idraulico, sposato, due figli.
Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della Fiat Panda che guidava, andando a schiantarsi contro un albero ai magini della carreggiata.
L’impatto è stato violento e per lui fatale. E’ morto sul colpo della gravità delle lesioni riportate.
Indagini dei Carabinieri in corso per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.
Category: Cronaca