DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE VICINO CURSI, MUORE UOMO 52ENNE

| 4 Ottobre 2025 | 0 Comments

(Rdl) ___________ Drammatico incidente mortale ieri pomeriggio sulla strada provinciale che da Cursi porta a Bagnolo. La vittima è Giovanni Palma, 52 anni, di Castrignano dei Greci, residente a Cursi, idraulico, sposato, due figli.

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della Fiat Panda che guidava, andando a schiantarsi contro un albero ai magini della carreggiata.

L’impatto è stato violento e per lui fatale. E’ morto sul colpo della gravità delle lesioni riportate.

Indagini dei Carabinieri in corso per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

