DRAMMATICO INCIDENTE SUL LAVORO A CORSANO, MUORE OPERAIO EDILE

Tragedia sul lavoro questa mattina lungo la provinciale 187, che collega Corsano alla marina. Antonio Marsano, 58 anni, di Matino, ha perso la vita dopo essere rimasto travolto dal cedimento di una struttura in muratura, mentre con i suoi colleghi era impegnato nella realizzazione di una vasca di raccolta delle acque reflue per conto del Comune di Corsano.

E morto sul colpo a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini dei Carabinieri in corso, insieme ai tecnici dell’Asl per gli accertamenti sulle misure di sicurezza.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’indagine.

Il sindaco di Corsano, Francesco Caracciolo, ha diffuso tramite Facebook la seguente dichiarazione:

“La notizia del tragico incidente sul lavoro occorso durante l’ultimazione della vasca di raccolta delle acque ci lascia sgomenti e attoniti. Esprimo la più profonda vicinanza dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità corsanese, alla famiglia e ai parenti dell’operaio che ha perso la vita nello svolgimento della propria attività lavorativa. Una tragedia immane. Mi sono immediatamente recato sul posto, insieme agli altri amministratori, e ho espresso la completa collaborazione alle autorità requirenti e alle autorità ispettive affinché si faccia piena luce su un evento che non doveva accadere. Seguiremo con attenzione l’evoluzione degli accertamenti e delle indagini, fornendo ogni contributo utile all’accertamento della verità, per un accadimento che segna profondamente la nostra comunità umana”.

