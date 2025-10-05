DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 5 OTTOBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 5 ottobre 2025.

Santa Flora.

Buon onomastico a tutte le nostre amiche e lettrici che portano questo nome.

Il 5 ottobre del 1582 non esiste nel calendario gregoriano. I giorni che vanno dal 5 al 14 ottobre del 1582 vennero saltati per riallineare il calendario alle stagioni.

A Roma l’Accademia dell’Arcadia viene fondata nel 1690.

Nel 1789 migliaia di donne si recarono a piedi da Parigi a Versailles, nella cui reggia si trovava il re, per reclamare provviste di pane e di altri alimenti. Per avere un quadro più chiaro della situazione e sentirne la vicinanza alla popolazione venne chiesto al re di trasferirsi dalla sua reggia di Versailles a Parigi e per questo motivo il giorno successivo il re accordò di trasferirsi nel palazzo delle Tuileries.

Nel 1966 a Detroit viene sfiorata una catastrofe nucleare. A causa di un guasto nel sistema di raffreddamento avviene una parziale fusione del nucleo alla centrale elettronucleare Enrico Fermi. Fortunatamente la radiazione venne contenuta.

Proverbio salentino: E CUSSI’ TECIA LA MAMMA E CUSSI DECIA LU TATA CA PE COMU HAI ESTUTA PECCUSSI’ SI CARCULATA

Così diceva la mamma e così diceva il papà che per come sei vestita così vieni considerata.

Perché se è vero che l’abito non fa il monaco, in quanto un abito non può cambiare l’essenza di una persona, è altrettanto vero che gli altri ci giudicano dalle apparenze.

