IN UNA PARMA INVASA DAI TIFOSI GIALLOROSSI ARRIVA LA PRIMA VITTORIA

LA RIFLESSIONE / VICINI VICINI…

di Giuseppe Puppo ___________ Esistono orientamenti ideologici diversi e diverse sensibilità personali, dappertutto e quindi anche, lo so, nel caso della Flotilla. Qui a leccecronaca.it siamo abituati a rispettarle tutte e – se ci scrivono – tutti a far parlare. Purtroppo – sottolineo: purtroppo – nella fattispecie il “dibattito” si è radicalizzato in maniera talmente […]