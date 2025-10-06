LECCE, SCOPERTO NASCONDIGLIO CON ALL’INTERNO DROGA E PISTOLA: UOMO FINISCE IN CARCERE

(f.f.)_____________

Blitz dei Carabinieri della Compagnia di Lecce, che durante una perquisizione hanno arrestato un uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di cocaina e di un’arma da fuoco detenuta illegalmente.

Si tratta di Alessandro Sariconi, 47anni, di Lecce.

L’operazione, condotta dalla Sezione Radiomobile, ha permesso di rinvenire 135 grammi di cocaina suddivisi in nove involucri, abilmente nascosti nell’intercapedine superiore di una porta blindata. Insieme allo stupefacente, i militari hanno recuperato un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento, segno evidente della destinazione allo spaccio.

La scoperta più allarmante riguarda una pistola calibro 22 Magnum completa di munizione, anch’essa occultata e detenuta senza alcuna autorizzazione. Un ritrovamento che accresce la gravità del caso, in quanto l’arma avrebbe potuto essere impiegata per scopi criminali, mettendo a rischio l’incolumità pubblica.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione della Procura di Lecce, trasferito presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola”. Tutto il materiale sequestrato è ora nelle mani dell’Autorità Giudiziaria, che proseguirà le indagini per chiarire i contorni della vicenda.

L’episodio rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio e al possesso illegale di armi, ribadendo l’importanza del controllo costante sul territorio per garantire sicurezza e legalità ai cittadini.

