BRINDISI, SCOVATA BASE DI SPACCIO: DUE UOMINI IN MANETTE E SEQUESTRATO OLTRE UN CHILO DI COCAINA
Operazione antidroga della Polizia di Stato a Brindisi, dove due uomini di 35 e 57 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.
Si tratta di Antonello Raffaele Gravina, 57 anni, di Mesagne, e di Matteo D’Errico, 35 anni, di Mesagne.
L’intervento è scattato la mattina del 2 ottobre, nell’ambito di controlli mirati predisposti dalla Questura per contrastare il traffico di droga. Gli agenti della Squadra Mobile, insieme al personale del Commissariato di Mesagne, avevano raccolto informazioni su un’abitazione utilizzata come punto di smistamento di cocaina.
La perquisizione ha permesso di rinvenire oltre un chilo di sostanza stupefacente nascosta nella cucina dell’appartamento: parte della droga era divisa in dieci sfere da circa 50 grammi ciascuna, altre 36 dosi erano già pronte per la vendita al dettaglio, mentre un panetto integro pesava circa mezzo chilo. Sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.
Al momento dell’irruzione, entrambi i sospettati erano all’interno dell’abitazione. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura, sono stati condotti presso il carcere di Brindisi.
Le indagini proseguono per ricostruire la rete di distribuzione e i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente.
