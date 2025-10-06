NARDÒ, FERMATO PESCATORE DI FRODO

(f.f.) ______________

Continuano senza sosta i controlli in mare contro la pesca di frodo. Nelle ultime ore, la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli, durante un’attività di pattugliamento nelle acque di Torre Inserraglio, nel territorio di Nardò, ha sorpreso un uomo intento alla raccolta abusiva di ricci di mare.

Il blitz, condotto con il supporto di una motovedetta e di una pattuglia a terra, ha permesso ai militari di bloccare il pescatore e di recuperare circa 200 esemplari di Paracentrotus lividus, una specie marina protetta per legge. La normativa regionale infatti vieta la cattura, la detenzione e la vendita dei ricci di mare con l’obiettivo di favorirne la riproduzione ed evitare il rischio di estinzione.

Oltre al sequestro del pescato, le Fiamme Gialle hanno confiscato anche le attrezzature utilizzate, tra cui una bombola d’ossigeno e un erogatore. All’uomo è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro.

I ricci, ancora vivi al momento dell’intervento, sono stati subito reimmessi in mare in una zona compatibile con il loro habitat naturale, così da garantire la tutela dell’ecosistema costiero.

Questa operazione rientra nel più ampio piano di vigilanza messo in campo dalla Guardia di Finanza, che non si limita al contrasto delle irregolarità economiche, ma estende la propria attività anche alla protezione dell’ambiente marino e alla salvaguardia del patrimonio naturale collettivo.

Category: Cronaca