MOGLIE ARRESTATA PER MALTRATTAMENTI NEI CONFRONTI DEL MARITO

I Carabinieri di Palagiano (nella foto il Comando Provinciale di Taranto) hanno arrestato una donna di 43 anni, con l’accusa di maltrattamenti e aggressioni ai danni del coniuge convivente. L’attività prende le mosse da un’indagine avviata nei giorni scorsi e coordinata dall’Autorità giudiziaria competente.

Secondo quanto accertato, il primo episodio risale alla serata del 29 settembre. In quell’occasione la donna avrebbe colpito il marito all’interno dell’abitazione utilizzando un oggetto da taglio, provocandogli una ferita al braccio sinistro. Il personale sanitario ha giudicato la lesione guaribile in 12 giorni. In un primo momento l’uomo non ha sporto denuncia, riferendo un presunto incidente domestico; il giorno seguente, approfittando dell’assenza della moglie per motivi di lavoro, ha ricostruito ai militari la dinamica dei fatti e segnalato precedenti episodi di violenza domestica.

Pur in assenza di una denuncia formale immediata, i Carabinieri hanno attivato il protocollo del “Codice Rosso”, informando la Procura e avviando gli approfondimenti del caso.

Venerdì 3 ottobre al numero unico 112 è giunta una richiesta di intervento per una nuova lite.

La pattuglia è arrivata nell’abitazione della coppia sorprendendo la donna mentre, secondo le prime testimonianze, aggrediva nuovamente il marito, con violenze fisiche e minacce, brandendo un coltello.

L’uomo presentava lesioni visibili al capo e agli arti. Ha rifiutato le cure mediche ma, diversamente dal precedente episodio, ha formalizzato una denuncia-querela nei confronti della moglie, confermando il quadro di disagio e violenza riferito ai militari.

Alla luce della gravità e della reiterazione delle condotte ipotizzate, la 43enne è stata arrestata e condotta in regime di domiciliari con braccialetto elettronico presso l’abitazione di un parente.

Le indagini proseguono per definire con precisione la sequenza e l’estensione dei presunti episodi di maltrattamenti che, stando a quanto raccolto, si sarebbero protratti nel tempo senza emergere ufficialmente fino agli ultimi interventi.

