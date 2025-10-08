SAN CATALDO BRUCIA

(Rdl) ___________ E’ scoppiato questo pomeriggio un altro incendio, uno dei tanti che hanno devastato il nostro Salento questa estate come tutte le altre. Il problema grave è che è scoppiato a San Cataldo, una zona ripetutamente presa di mira. A facile memoria, la vegetazione sopra e intorno tutte le marine di Lecce viene attaccata con regolarità dai piromani evidentemente a fini criminali e di sicuro speculativi.

Questo dopo decine di “tavoli” in Regione, in Provincia, in Prefettura, e niente: ma è così difficile mettere nei posti che si sa un posto di osservazione fisso, 24 H, anche con droni e telecamere, a fini di prevenzione, di pronto intervento e di repressione?

Quest’anno in particolare San Cataldo sembrava essere stata risparmiata dall’attacco, l’ultimo, pesantissimo, di cui ci sono ancora tracce evidenti, avvenuto due anni fa.

Ma evidentemente era solo questione di giorni.

Questo pomeriggio è scoppiato un vasto incendio che sta distruggendo i boschetti tutto intorno.

Le fiamme avanzano e non sono state messe ancora sotto controllo.

_____________

LA RICERCA nel nostro articolo del 26 luglio 2023

Category: Costume e società, Cronaca, Politica