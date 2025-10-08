VEGLIE: QUATTRO ARRESTI, SCOPERTO NASCONDIGLIO CON COCAINA E ARMI

(f.f.) ___________

Quello che sembrava un normale controllo stradale si è trasformato in una vasta operazione antidroga che ha portato alla luce un vero e proprio deposito di cocaina e un arsenale di armi. L’azione, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Campi Salentina insieme alle Stazioni di Veglie e Porto Cesareo, si è conclusa con l’arresto di quattro persone e il sequestro di sostanze stupefacenti, pistole e fucili.

Tutto ha avuto inizio quando una pattuglia ha fermato un’auto con due uomini a bordo. L’atteggiamento agitato dei conducenti ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con una perquisizione: all’interno della vettura sono stati trovati tre involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 0,60 grammi e 930 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.

Le verifiche si sono poi estese alle abitazioni dei fermati, entrambe a Veglie. In una prima casa sono stati rinvenuti 6 grammi di cocaina già suddivisi, bilancini di precisione e materiale per confezionare le dosi. Ma la scoperta più grave è avvenuta nella seconda abitazione: i Carabinieri hanno trovato un fucile a canne mozze, una pistola, un revolver con matricola cancellata, numerose munizioni di vario calibro e due piante di marijuana di circa un metro, in piena fioritura.

Il controllo è proseguito anche presso la casa dei genitori di uno degli indagati. In un terreno adiacente, nascosto sottoterra, è stato recuperato un borsone contenente un fucile calibro 12 a canne mozze con matricola abrasa, decine di cartucce, un panetto di cocaina di quasi 600 grammi, altre nove dosi già pronte (per un totale di 3,5 grammi), bilancini e ulteriore materiale per il confezionamento.

Gli investigatori hanno ricondotto la disponibilità di parte del materiale sequestrato anche al padre e alla zia di uno degli arrestati. Tutti gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati e affidati all’Ufficio Corpi di Reato.

I quattro fermati, dopo le procedure di rito, sono stati trasferiti dai Carabinieri nel carcere di Lecce “Borgo San Nicola”, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Lecce che coordina l’inchiesta.

Si tratta di Enrico Fiore, 29 anni, di Veglie; Piero Fiore, 51 anni, di Veglie, già sottoposto al regime di sorveglianza speciale; Andrea Faggiano, 29 anni, di Veglie; e di Sonia Fiore, 45 anni, di Veglie.

L’operazione rappresenta un colpo significativo alle attività di spaccio nella zona e conferma la costante azione di contrasto portata avanti dall’Arma dei Carabinieri contro la criminalità diffusa, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità ai cittadini.

Category: Cronaca