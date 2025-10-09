ANZIANO MUORE USTIONATO DAL FUOCO

(f.f.) __________ Aveva acceso un fuoco nel suo podere vicino alla strada provinciale fra Taviano e Alezio, per brucire le sterpaglie, ma le fiamme lo hanno avvolto, procurandogli ustioni letali. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 allertati dai passanti.

E morto così ieri pomeriggio Mario Marsano, 80 anni, di Matino. I carabinieri hanno compiuto i rilievi utili a stabilire quanto accaduto. Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha dato il nulla osta per la restituzione della salma ai famigliari per i funerali.

Category: Cronaca