LECCE: COPPIA DENUNCIATA PER RAGGIRO ONLINE SU VENDITA DI AUTO

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce ha smascherato due persone accusate di aver messo in atto una truffa telematica ai danni di un cittadino del basso Salento.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, una coppia convivente – lui originario della Campania, lei di nazionalità rumena – avrebbe pubblicato un annuncio su una nota piattaforma digitale dedicata al commercio di autovetture, reclamizzando la vendita di un’auto di grossa cilindrata di fabbricazione tedesca.

La vittima, convinta della serietà dell’offerta, ha versato oltre 8.000 euro come anticipo, tramite bonifico su un conto italiano, senza poi ricevere l’auto promessa. Dopo la denuncia, i militari della Tenenza di Tricase hanno dato il via a un’articolata attività investigativa, supportata da verifiche bancarie mirate. Gli accertamenti hanno permesso di risalire all’identità dei due presunti responsabili, che sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria con l’ipotesi di reato di truffa aggravata dall’uso di strumenti informatici e telematici, modalità che rende più complessa l’individuazione degli autori. Va ricordato che, fino a una condanna definitiva, per gli indagati vige il principio della presunzione di innocenza.

Le Fiamme Gialle ribadiscono che il contrasto ai reati economici rappresenta un presidio fondamentale per tutelare cittadini e imprese rispettose della legge e per garantire la leale concorrenza nel mercato.

