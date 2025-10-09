CAMPI SALENTINA: FIGLIO ARRESTATO PER MINACCE ED ESTORSIONI AI GENITORI

(f.f.)______________

È terminata con un arresto la difficile situazione vissuta da una famiglia di Campi Salentina, vessata da continue pressioni e richieste di denaro da parte del figlio.

Questa mattina i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce nei confronti di un 37enne, già conosciuto dalle forze dell’ordine.

L’uomo è accusato di aver ripetutamente ricattato i propri genitori con pretese economiche e intimidazioni, spesso in preda a stati di alterazione dovuti presumibilmente all’uso di sostanze stupefacenti. A rendere ancora più grave la situazione, lo scorso 26 settembre il soggetto si sarebbe impossessato dell’automobile della zia, sottraendola senza consenso mentre si trovava in condizioni psicofisiche compromesse.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce e supportate da riscontri puntuali, hanno consentito di raccogliere elementi sufficienti a disporre la misura restrittiva. Dopo le procedure di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Lecce, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione segna un nuovo intervento mirato dell’Arma dei Carabinieri a tutela delle vittime di reati consumati in ambito familiare, spesso nascosti dal silenzio e dalla paura. La prontezza dei militari ha restituito serenità e protezione ai familiari, chiudendo una vicenda che rischiava di degenerare ulteriormente.

Category: Cronaca