LECCE: TRE UOMINI IN CARCERE PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Negli ultimi giorni la Polizia di Stato ha portato a termine tre distinte operazioni che hanno condotto all’arresto di altrettanti uomini, ritenuti responsabili di episodi di persecuzioni, aggressioni e maltrattamenti nei confronti dei loro familiari.

Il primo caso risale al pomeriggio del 6 ottobre 2025, quando gli investigatori del Commissariato di Taurisano hanno rintracciato un 50enne originario di Casarano, colpito da un mandato di cattura emesso dal Tribunale di Lecce il 15 settembre scorso per maltrattamenti, atti persecutori ed estorsione in ambito familiare.

L’uomo, rientrato in Italia dalla Germania dopo un periodo di latitanza, è stato fermato a casa della compagna e condotto nella casa circondariale di Borgo San Nicola.

Il secondo episodio si è verificato il 5 ottobre a Lecce, quando le Volanti sono intervenute per una violenta lite domestica. Sul posto era già presente un’ambulanza del 118 che stava assistendo un 60enne cardiopatico, aggredito dal figlio 35enne.

Quest’ultimo, dopo aver minacciato di strangolare il padre con il cavo del citofono, ha cercato di salire sul mezzo di soccorso per portare a termine il gesto, venendo bloccato dai poliziotti. Nella colluttazione ha ferito uno degli agenti. È stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per maltrattamenti in famiglia, e condotto anch’egli in carcere.

Il terzo intervento è avvenuto questa notte, quando il Commissariato di Gallipoli ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo con precedenti, originario di Firenze ma residente da anni alle Canarie, dove gestiva attività di ristorazione.

L’uomo, condannato a un anno e otto mesi di reclusione per lesioni aggravate e colpose, era rientrato in Italia con un volo proveniente da Barcellona ed è stato rintracciato in una struttura turistica nei pressi di Gallipoli. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale di Lecce per scontare la pena.

Le tre operazioni confermano l’attenzione costante della Polizia di Stato nel contrasto alle violenze domestiche e nella tutela delle vittime all’interno del nucleo familiare.

Category: Cronaca