NOVITA’ EDITORIALI / I RACCONTI D’AMORE DI IAKOVOS ANIFANDAKIS

di Raffaele Polo

Ma chi è questo autore che si presenta con la sua prima opera italiana, consistente in un gruppo di racconti tutti dedicati all’amore, anzi agli ‘Amori belli’ (Besa Muci, 132 pagine, 15 euro)?

IAKOVOS ANIFANDAKIS è nato a Iraklio, Creta, nel 1983 e ha compiuto i suoi studi universitari ad Atene. Sin dal suo esordio come scrittore, nel 2013 con Volpi sul pendio (ed. Patakis), per le sue opere ha ricevuto diversi riconoscimenti e premi letterari. Scrive di libri su importanti testate giornalistiche greche e si occupa, inoltre, di sceneggiature per radio e tv.

E la sua scrittura scorre piacevolmente, coinvolgendo da subito il lettore: sono quindici racconti imperniati sulla bellezza nascosta in ogni amore: una coppia prova a inventare una propria lingua prima di lasciare Praga; un uomo e una donna non si aspettano nulla dal tempo trascorso insieme, durante uno scalo aereo; un tatuaggio sull’anca diventa un’isola che poi affonda; l’odore pungente che permane sugli abiti dopo il sesso; un diciottenne sente scorrergli nel sangue il verde, come quello del berretto da soldato; un incendio brucia un intero bosco, ma qualcuno piange soltanto un pino.

La lettura lascia piacevolmente inclini a riconsiderare l’amore, ancora, nonostante tutto, l’indistruttibile sentimento della migliore Umanità.

