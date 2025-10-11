POLIZIA IN AZIONE IN TUTTO IL SALENTO: CONTROLLI A TAPPETO SU STRADE, LOCALI E PERSONE

(f.f.)_____________

Non si allenta la morsa dei controlli della Polizia di Stato sul territorio salentino. Anche nel corso dell’ultima settimana, dal 4 al 10 ottobre, le pattuglie hanno presidiato in maniera capillare Lecce e diversi comuni della provincia, tra cui Nardò, Taurisano e Gallipoli, nell’ambito di un piano di sicurezza straordinario predisposto dalla Questura. I servizi – attuati con una pianificazione “a macchia di leopardo” – hanno coinvolto uomini e mezzi del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Stradale, delle Volanti, della Squadra Mobile, della Scientifica e della Squadra Amministrativa, con il supporto delle Polizie Locali di Lecce, Ruffano e Nardò.

L’obiettivo resta quello di garantire la massima vigilanza, anche durante i giorni feriali e le ore serali, non solo nei weekend. Durante l’attività di prevenzione, gli agenti hanno identificato 425 persone e controllato 144 veicoli, elevando 12 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Tra queste figurano un sequestro per mancanza di assicurazione, una multa per revisione scaduta, una per guida senza cintura di sicurezza e un ritiro di patente.

Nel corso dei controlli è stato inoltre sequestrato un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cannabinoide, circa sette grammi, rinvenuto a carico di ignoti.Parallelamente, la Polizia Amministrativa ha svolto verifiche in 14 esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

Tre di questi hanno ricevuto sanzioni per irregolarità: due per mancanza della licenza necessaria alla vendita di alcolici e una per occupazione abusiva di suolo pubblico. Altri titolari sono stati convocati presso gli uffici di competenza per chiarire la documentazione mancante e regolarizzare la propria posizione, con la possibilità di ulteriori provvedimenti.

L’attività di prevenzione, sottolinea la Questura, proseguirà anche nelle prossime settimane con lo stesso livello di attenzione, per garantire un controllo costante e diffuso sull’intera provincia.

Category: Cronaca