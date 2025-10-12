DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 12 OTTOBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 12 ottobre 2025.

San Serafino. E se ci legge qualcuno che abbia questo nome, reso famoso da Adriano Celentano con il suo film sul contadino dalle scarpe grosse e dal cervello fino, auguri!

Tanti auguri al nostro amico Roberto Tundo, che oggi a Melissano festeggia il suo compleanno!

In America si festeggia l’anniversario dell’arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo il 12 ottobre del 1492. Il Columbus Day venne festeggiato per la prima volta nel 1869 da un gruppo di italiani di San Francisco che seguirono gli ormai tradizionali festeggiamenti che in tale data venivano organizzati a New York. Solo nel 1937 il presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt stabilì il Giorno di Colombo come festa nazionale di tutti gli Stati Uniti d’America.

I festeggiamenti sono particolarmente sentiti dagli Italo-americani, orgogliosi del navigatore italiano che scoprì il Nuovo Mondo. Lo stesso evento è celebrato da varie festività in giro per il mondo, le più sentite sono in Costa Rica, nelle Bahamas, in Spagna, in Venezuela e in Italia, in quello che è la Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo.

Proverbio salentino: FATTELA CU LI MEGGHIU TE TIE E FANNI LE SPESE

E’ bene frequentare persone migliori, più importanti di noi, e dar loro pure da mangiare, sopportarne il costo.

Category: Costume e società