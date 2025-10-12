INCENDIO IN UN’ABITAZIONE DI SAN PIETRO VERNOTICO, DUE VITTIME
(Rdl) ____________ Ieri sera, per cause ancora da accertare, è scoppiato un incendio in un’ abitazione di via Nobel a San Pietro Vernotico, dove viveva un anziano di 98 anni, Pantaleo Cannoletta, assistito da una badante di 44 anni di nazionalità romena.
Sono morti entrambi, soffocati dal fumo, che si è sprigionato rapidamente saturando l’aria in tutta la casa mentre dormivano.
La prima ipotesi degli inquirenti è che le fiamme siano state innescate da un corto circuito della stufa elettrica che si trovava nella camera dell’uomo.
Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi ha disposto la restituzione delle salme ai famigliari per i funerali.
