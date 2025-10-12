UN BOATO NELLA NOTTE DI VILLA CONVENTO, MA LA RAPINA FALLISCE

(Rdl) ____________ Come è noto, la scorsa settimana Poste Italiane, a seguito dei numerosi assalti dinamitardi ai danni dei suoi dispositivi ATM Postamat, gli sportelli automatici esterni per effettuare operazioni bancarie di prelievi e pagamenti in contanti, li ha disattivati durante le ore notturne e nei fine settimana in tutto il Salento, lasciandoli senza soldi.

Come è noto, ma non ai rapinatori che questa notte hanno preso di mira l’apparecchio di Villa Convento, frazione di Novoli e di Lecce, facendo esplodere una carica che ha aperto la cassaforte: ma dentro non c’era niente.

Indagini della Polizia di Stato in corso.

Category: Cronaca