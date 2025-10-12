Macron rida’ l’incarico a Lecornu – La Vignetta
Category: Costume e società
UTOPIA SPORT SI FA IN QUATTRO…SQUADRE E PORTA A CASA NUOVI STRABILIANTI RISULTATI AL CAMPIONATO REGIONALE DI TENNIS TAVOLO
di Carmen Leo __________ Il primo fine settimana di settembre ha segnato l’inizio ufficiale del campionato regionale di Tennis Tavolo, un evento atteso con trepidazione non solo dai giocatori, ma anche dagli appassionati e dai sostenitori delle quattro squadre dell’Associazione Utopia Sport di Vernole. Quest’anno, le formazioni sono divise tra la Serie D1 e la […]
IMPORTANTE CONVEGNO SOCIALE SULLA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE A LEQUILE SABATO 11
Riceviamo e volnetieri pubblichiamo ____________ Sabato 11 ottobre, la Sala Consiliare del Comune di Lequile ospiterà “Giovani e comunità: Prevenire insieme il disagio giovanile”, un evento di rilevanza sociale patrocinato, tra gli altri, dall’Università del Salento e dalla Provincia di Lecce.L’iniziativa si propone come un tavolo di lavoro aperto alla cittadinanza per rifletteree costruire insieme […]
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, SOCIALE E AMBIENTALE AL SERVIZIO DEL CLIENTE. QUESTA LA MISSION PRINCIPALE DI BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE. NUOVE APERTURE DELL’ISTITUTO BANCARIO TARANTINO IN PROVINCIA DI LECCE
A LECCECRONACA.IT LA VOCE DEL PRESIDENTE DI BCC SAN MARZANO, EMANUELE DI PALMA. di Carmen Leo______ “La mission principale della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe è quella di saper coniugare tradizione e innovazione, al fine di sostenere la crescita economica, sociale e culturale del territorio. Il nostro Istituto si pone […]
UN LIBRO E UNA SERATA OMAGGIO PER ALDO FABRIZI A STERNATIA DOMENICA 12
di Raffaele Polo ____________ Quando si pensa ad Aldo Fabrizi, è naturale vengano in mente i numerosi personaggi cui ha dato vita nella sua lunga carriera attoriale: dal bigliettaio di “Avanti c’è posto”, al pescivendolo Peppino Corradini, il vetturino Toto a don Pietro Pellegrini che riassume le figure di Don Pietro Pappagallo e Don Giuseppe Morosini […]
MAEVEE SANDONATI RACCONTA LA SUA ADESIONE ALL’EVENTO “Palco&pagine”
di Cristina Pipoli ____________ Le Associazioni Galive e Libri in Itinere hanno organizzato a Castellamonte, in provincia di Torino, il 26 e 27 settembre una kermesse culturale di grande rilievo a cui ha aderito Maevee Sandonati (a sinistra nella foto, insieme a Mr.Axel e Maria Pellino tra gli ospiti dell’evento, ndr). D- Cosa vuole dirci […]
