Macron rida’ l’incarico a Lecornu – La Vignetta

MAEVEE SANDONATI RACCONTA LA SUA ADESIONE ALL’EVENTO “Palco&pagine”

di Cristina Pipoli ____________ Le Associazioni Galive e Libri in Itinere hanno organizzato a Castellamonte, in provincia di Torino, il 26 e 27 settembre una kermesse culturale di grande rilievo a cui ha aderito Maevee Sandonati (a sinistra nella foto, insieme a Mr.Axel e Maria Pellino tra gli ospiti dell’evento, ndr). D- Cosa vuole dirci […]