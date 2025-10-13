DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 13 OTTOBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è lunedì 13 ottobre 2025.

San Benedetto del Tronto.

Oh happy day, suonata al sax da lui, naturalmente, per il nostro amico musicista Marco Chiriatti, che a Martano oggi compie 30 anni, auguri!

Da questa sera siamo in Luna in Ultimo Quarto.

Questa fase è un momento di consolidamento, bisogna lasciarsi alle spalle quanto acquisito per avanzare; è un buon periodo per rompere le relazioni e i contratti d’affari, disintossicarsi e depurarsi.

Il corpo dispensa energia; si tende a non ingrassare anche se si mangia di più, le operazioni riescono meglio, le faccende di casa pure, in particolare quelle che hanno a che fare con il pulire, il lavare, lo sciacquare.

E’ il momento giusto per dipingere e laccare (i colori si asciugano meglio), nonché per effettuare tagli ritardanti dei capelli (compresa la depilazione) e per i massaggi rilassanti e disintossicanti.

Al contrario, nel mondo vegetale i succhi si ritirano verso la radice, la terra è più ricettiva: per questo vanno piantate o seminate in luna calante le verdure che crescono sotto terra.

Sono i giorni giusti per effettuare i trattamenti contro i parassiti e contro le erbacce; anche le potature sono favorite; se una pianta o albero non cresce più o è malato, in luna calante si taglia la cima (meglio se verso la luna nuova). Le verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) vanno piantate in questa fase.

Lo stesso tipo di energie della luna calante si ritrovano nella fase che segue l’ovulazione, in cui l’ovulo è stato rilasciato, ma non fecondato; è un fase caratterizzata da un enorme rilascio di energia all’interno di sé, che se non viene positivamente incanalata può anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e frustrazione.

Ai nostri lettori con il pollice verde, si consiglia tutto quanto segue, entro la fine del mese.

Liberate le aiuole, concimate, vangate e lasciate che il gelo maturi il terreno. Incartate e legate i gobbi per l’imbianchimento. Proseguite anche nell’imbianchimento di indivie, radicchi, sedani e finocchi. Raccogliete i frutti di stagione, riponendo le noci in luogo asciutto e arieggiato e le castagne, chiuse in busta e già incise, in congelatore. Mettete a dimora arbusti di tutti i tipi, piante aromatiche perenni, siepi e alberi da frutto.

Semine in terreno aperto: piselli, spinaci, fave, valeriana, cicorie; aglio, cipolle, porri e scalogni. Attenti ai parassiti animali, specialmente alle lumache di ogni tipo.

Raccogliete i bulbi sfioriti riponendoli in ambiente adatto, e mettete a dimora quelli a fioritura primaverile. Riponete in ambiente con sufficiente luce ed aria le piante in vaso per svernare, ricordando di innaffiarle ogni 10-15 giorni. Preparate i terricci. Fate talee e margotte.

13 ottobre 1886. Il farmacista polacco, naturalizzato statunitense, John Stith Pemberton ufficializza l’invenzione della Coca Cola. La bevanda aveva fatto una sua prima comparsa, come rimedio contro il mal di testa, pochi mesi prima.

Proverbio salentino: CARNE CA CRISCE SE NU SE MOE FETISCE

Carne che cresce se non si muove imputridisce.

Il riferimento è ai ragazzi ma soprattutto ai bambini: il movimento anche eccessivo nel periodo dello sviluppo è normale, e guai se fosse il contrario, perché ci troveremmo di fronte ad un bambino con problemi di salute.

