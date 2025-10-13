IN MORTE DI DIANE KEATON
di Elena Vada __________
Dal 1978 al 2018 ha vinto 5 premi: David di Donatello (1982, 2018), Golden Globes (1978, 2004), Premio Oscar (1978).
DIANE KEATON (Diane Hall) nacque il 5 gennaio 1946 a Los Angeles, California (USA). È morta sabato 11 ottobre 2025, a 79 anni, in California, USA.
In varie interviste Diane spiegò di aver avuto la diagnosi del suo primo tumore cutaneo, un carcinoma basocellulare (BCC), a 21 anni. Più avanti negli anni, sviluppò, anche, un carcinoma
squamocellulare, per il quale si sottopose ad un doppio intervento chirurgico.
Era simpatica, solare, divertente, geniale, elegante, stilosa, ironica, intelligente, versatile, un concentrato di adorabile eccentricità. Era SPECIALE!
Accettò di darsi un cognome d’arte che richiamasse un mito della storia del cinema (e che, tra l’altro, era anche il cognome di sua madre da nubile) ma rifiutò di trarne dei vantaggi.
Ci limitiamo a ricordare due delle gemme più preziose della filmografia della Keaton, con la regia di Woody Allen, suo compagno anche nella vita:
“Io e Annie” (Oscar come miglior interprete femminile) e “Manhattan“.
Attualmente non son disponibili ulteriori dettagli sulla morte di Diane Keaton e la famiglia ha chiesto il rispetto della privacy, in questo momento di grande dolore.
LecceCronaca.it si riserva di raccontarvi meglio, la biografia di questa grande attrice nella rubrica “Polvere di stelle”.
Con tristezza, salutiamo questa Star.
Buon viaggio Diane e grazie.
