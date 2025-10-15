RESOCONTO DELLA CONFERENZA STAMPA DI QUESTA MATTINA – IL LICEO PALMIERI PER PIER PAOLO PASOLINI: UNA SERIE DI EVENTI PER RICORDARLO A CINQUANTA ANNI ESATTI DALLA SUA MORTE

Comunicazione istituzionale della Provincia di Lecce ____________

“Pasolini 50°: l’eredità di una visita al Palmieri”: è questo il tema del progetto del Liceo Palmieri di Lecce in occasione della cinquantesimo anniversario della scomparsa di Pier Paolo Pasolini.

L’evento, promosso dallo storico Liceo leccese, che gode del patrocinio della Provincia di Lecce, in programma tra la sede scolastica e il Museo Castromediano il 20, 21, 22 e 28 ottobre, intende commemorare la storica visita di Pierpaolo Pasolini al Liceo Palmieri, un evento di rilevanza culturale e storica per l’intera comunità salentina e per il mondo della scuola.

Il ricco programma di iniziative è stato presentato oggi a Palazzo Adorno, a Lecce, dal direttore generale della Provincia di Lecce Andrea Romano, dal sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, dal dirigente scolastico del Liceo Palmieri Raffaele Lattante, dalle docenti Maria Agostinacchio e Sonia Schiraldi, dal presidente della Consulta degli studenti Dante Stefano, dal giornalista e autore teatrale Giuseppe Puppo e dalla regista e presentatrice degli eventi Maria Antonietta Vacca.

“Porto il saluto del presidente Minerva e della Provincia di Lecce, che ha concesso il patrocinio a questa manifestazione. E’ un’iniziativa pregevole ed il merito va al Liceo Palmieri, che ha così inteso ricordare la figura di una personalità complessa e poliedrica come è stata quella di Pasolini.

Oggi sta germogliando quel seme che cinquanta anni addietro, con la visita dell’intellettuale al Liceo Palmieri, fu lasciato: ed è bello che la città di Lecce abbia voluto cogliere quel lascito dell’incontro, per mettere in campo iniziative di grande respiro. Noi, come Provincia di Lecce, sosteniamo questo processo che ricorda una figura che ha dato tanto alla cultura italiana”, ha dichiarato il direttore generale della Provincia di Lecce Andrea Romano.

La serie di eventi per ricordare l’intellettuale si aprirà lunedì 20 ottobre, alle ore 17, al Liceo Palmieri, con l’incontro “Pier Paolo Pasolini e Lecce e nella Grecìa”, con gli indirizzi di saluto di Raffaele Lattante, dirigente scolastico, e di Luigi De Luca, direttore del Polo bibliomuseale “Castromediano” di Lecce.

Martedì 21, nella sede scolastica, alle ore 10.15, appuntamento con l’incontro “Un itinerario attraverso la scrittura di Pasolini”.

Mercoledì 22 previsto un doppio appuntamento. Alle ore 10.15 al Palmieri si parlerà di “Pasolini regista e pittore”; nel pomeriggio, alle ore 17, presso l’auditorium del Museo Castromediamo, la presentazione del libro di Giuseppe Puppo “Il mio teatro di poesia”, a cura di Quaderni del Bardo edizioni, con gli interventi di Luigi De Luca, Antonio Leo e Maria Antonietta Vacca.

La rassegna si concluderà martedì 28 ottobre, alle ore 9, nell’auditorium del “Castromediano” con lo spettacolo teatrale “Sono abbastanza grande adesso per diventarti amico” di Giuseppe Puppo, a cura della Compagnia Scena Muta, per la regia di Maria Antonietta Vacca.

Lecce, 15 ottobre 2025

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Eventi, Politica