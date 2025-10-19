ARRESTATO LADRO SERIALE
Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce __________
È terminata nella notte la fuga di un uomo salentino ritenuto responsabile di diversi furti e
tentativi di effrazione tra Casarano e Melissano. I Carabinieri della Stazione di Monteroni di
Lecce, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce, lo hanno
rintracciato e arrestato dopo un’intensa attività di ricerca.
L’uomo, sottoposto a misura restrittiva in una struttura residenziale, si era allontanato senza
autorizzazione nei giorni scorsi. A seguito della segnalazione, l’Autorità Giudiziaria di
Lecce aveva emesso un provvedimento di aggravamento della misura cautelare.
Durante la notte tra il 15 e il 16 ottobre, la quiete di Casarano e Melissano è stata turbata da
una serie di episodi criminosi: tentativi di effrazione in un bar e in un salone di parrucchiera,
furto di un’autovettura poi recuperata, e un tentato furto in un bistrot sventato dai residenti e
dall’allarme.
L’uomo ha portato a termine due furti: nella pizzeria di Casarano ha sottratto circa 150 euro
e un tablet dal registratore di cassa; in un bar annesso a un distributore di carburante a
Melissano ha rubato denaro contante, mentre le indagini proseguono per quantificare il
bottino e verificare eventuali complici.
Grazie a un lavoro coordinato tra pattuglie, centrale operativa e reparti territoriali, i
Carabinieri della Stazione di Casarano hanno raccolto testimonianze, analizzato immagini di
videosorveglianza e seguito ogni traccia utile, riuscendo a localizzare e arrestare l’uomo nel
cuore della notte.
Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale “Borgo
San Nicola” di Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini, coordinate dalla
Procura della Repubblica di Lecce, proseguono per accertare eventuali collegamenti con
altri episodi nel territorio.
È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che
l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di
processo nel contraddittorio tra le parti.
Lecce, 19 ottobre 2025
Category: Cronaca