ARRESTATO LADRO SERIALE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce __________

È terminata nella notte la fuga di un uomo salentino ritenuto responsabile di diversi furti e

tentativi di effrazione tra Casarano e Melissano. I Carabinieri della Stazione di Monteroni di

Lecce, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce, lo hanno

rintracciato e arrestato dopo un’intensa attività di ricerca.



L’uomo, sottoposto a misura restrittiva in una struttura residenziale, si era allontanato senza

autorizzazione nei giorni scorsi. A seguito della segnalazione, l’Autorità Giudiziaria di

Lecce aveva emesso un provvedimento di aggravamento della misura cautelare.

Durante la notte tra il 15 e il 16 ottobre, la quiete di Casarano e Melissano è stata turbata da

una serie di episodi criminosi: tentativi di effrazione in un bar e in un salone di parrucchiera,

furto di un’autovettura poi recuperata, e un tentato furto in un bistrot sventato dai residenti e

dall’allarme.

L’uomo ha portato a termine due furti: nella pizzeria di Casarano ha sottratto circa 150 euro

e un tablet dal registratore di cassa; in un bar annesso a un distributore di carburante a

Melissano ha rubato denaro contante, mentre le indagini proseguono per quantificare il

bottino e verificare eventuali complici.

Grazie a un lavoro coordinato tra pattuglie, centrale operativa e reparti territoriali, i

Carabinieri della Stazione di Casarano hanno raccolto testimonianze, analizzato immagini di

videosorveglianza e seguito ogni traccia utile, riuscendo a localizzare e arrestare l’uomo nel

cuore della notte.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale “Borgo

San Nicola” di Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini, coordinate dalla

Procura della Repubblica di Lecce, proseguono per accertare eventuali collegamenti con

altri episodi nel territorio.



È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che

l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di

processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 19 ottobre 2025

Category: Cronaca