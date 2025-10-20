LECCE E PROVINCIA: POLIZIA DI STATO POTENZIA I CONTROLLI SUL TERRITORIO

(f.f.) _____________

Nell’ultima settimana la Polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo a Lecce e in provincia, includendo comuni come Nardò, Taurisano, Otranto e Gallipoli, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e prevenire reati predatori. I servizi straordinari hanno interessato principalmente luoghi di aggregazione giovanile, esercizi commerciali, parchi, piazze centrali e punti strategici, tra cui la stazione ferroviaria del capoluogo.

All’operazione hanno partecipato unità del Reparto Prevenzione Crimine, agenti della Polizia Stradale, delle Volanti, della Squadra Mobile, della Squadra Amministrativa e della Polizia Scientifica, coadiuvati dal personale dei Commissariati locali e dalla polizia municipale dei rispettivi comuni. Durante i controlli, sono state verificate oltre tremila persone e più di mille seicento veicoli, con l’elevazione di sanzioni per violazioni al Codice della Strada e il controllo di conducenti con etilometro.

Parallelamente, l’attività amministrativa ha coinvolto undici locali di somministrazione di cibi e bevande a Lecce, con due sanzioni per mancata autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico e ulteriori verifiche documentali presso altri esercizi, al fine di accertare eventuali irregolarità.

Questi servizi straordinari dimostrano l’impegno costante della Polizia di Stato nel tutelare la collettività, attraverso una presenza capillare sul territorio e un’attenta attività di prevenzione e controllo, finalizzata a garantire sicurezza, legalità e rispetto delle normative.

