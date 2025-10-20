ARRESTO A TARANTO PER ARMI E DROGA
Report della Questura di Taranto ____________
I Falchi della Squadra Mobile della Questura di Taranto, nel corso di un mirato servizio volto al recupero di armi in uso alla malavita locale, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, in pieno centro cittadino, nei confronti di un 59enne.
I poliziotti, arrivati nella zona indicata abitualmente frequentata da pregiudicati, sono saliti rapidamente al secondo piano del condominio per controlli nell’appartamento del sospettato.
Nel corso della perquisizione, i Falchi sono riusciti a recuperare, abilmente nascosto sopra un soppalco prospicente al bagno, un borsello di tela con all’interno una pistola modificata clandestina completa di caricatore con due cartucce inesplose all’interno, nove dosi di cocaina per complessivi 3.5 grammi, un bilancino elettronico ed un coltello con ancora evidenti tracce di droga.
L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di arma da fuoco clandestina con relativo munizionamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Category: Cronaca