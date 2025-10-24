AL ‘Friuli’ UDINESE – LECCE SABATO 25
(Rdl) ______________ All’ottava giornata, l’Udinese a metà classifica con 9 punti ospita il Lecce che di punti ne ha ‘solo’ 6 però quanto bastano per essere davanti a quattro squadre in fondo alla classifica, cioè Verona, Genoa, Pisa e, sorprendentemente, la Fiorentina.
L’allenatore dei Friulani Kosta Runjaic medita alcune novità di formazione, a vantaggio di quelli dei suoi calciatori che gli sembrano più in forma, salvo la coppia d’attacco che sarà formata da Davis e dal ritrovato Zaniolo.
L’allenatore dei Salentini Eusebio Di Francesco deve fare di necessità virtù, affidandosi ad alcune certezze acquisite nel frattempo, fra cui non c’è quella della punta centrale, nel suo abituale 4 – 3 – 3: schiera regolarmente Rebic e riserva a Camarda l’ultimo quarto d’ora.
Vedremo domani.
Si gioca allo stadio Friuli sabato 25 ottobre alle 15, agli ordini del signor Ermanno Feliciani di Teramo.
Poi di nuovo subito tutti in campo, per la nona giornata, che sarà aperta proprio dal Lecce, che ospiterà al Via del Mare il Napoli martedì 28 alle 18.30.
