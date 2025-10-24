LIZZANELLO, ARRESTATO 35ENNE PER ISTIGAZIONE AL TERRORISMO: INDAGINE COORDINATA DALLA DDA DI LECCE

(f.f.)__________

Un’operazione della Digos di Lecce ha portato, nella mattinata di oggi, all’arresto di un uomo di 35 anni residente a Lizzanello, accusato di istigazione al terrorismo. Il provvedimento è stato disposto su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo salentino, nell’ambito di un’indagine volta a monitorare soggetti potenzialmente legati ad ambienti estremisti.

L’uomo, identificato come Ludovico Giurgola, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dalla sostituta procuratrice Giovanna Cannarile. Secondo le prime informazioni, le indagini – condotte con riserbo per diversi mesi – avrebbero fatto emergere elementi concreti su presunte attività di propaganda e contatti con gruppi considerati a rischio per la sicurezza nazionale.

Durante la perquisizione effettuata nella sua abitazione, gli agenti della Digos hanno sequestrato dispositivi informatici e materiale digitale che sarà ora sottoposto ad approfondite analisi tecniche. Da quanto trapelato, proprio dai contenuti presenti nei supporti sequestrati sarebbero emersi indizi riconducibili a interazioni online con comunità virtuali sospette, oltre a possibili contenuti di carattere ideologico.

L’arresto rappresenta un nuovo intervento nell’ambito della vigilanza antiterrorismo nel territorio salentino, dove le forze dell’ordine, in stretto coordinamento con la magistratura, mantengono alta l’attenzione su ogni forma di radicalizzazione.

La posizione dell’uomo resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che nei prossimi giorni valuterà le accuse e la permanenza della misura cautelare.

