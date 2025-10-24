BRINDISI, ARRESTATO UN PREGIUDICATO ACCUSATO DI SPACCIO DI HASHISH: NASCONDEVA LA DROGA IN CASA

(f.f.)__________

Un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Brindisi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di hashish. L’operazione è scattata nella tarda mattinata del 21 ottobre scorso, durante un servizio mirato di controllo del territorio disposto dal Questore, nell’ambito della costante attività di contrasto al traffico di droga.

Gli agenti della Squadra Mobile, dopo aver raccolto informazioni che facevano sospettare un possibile coinvolgimento dell’uomo in un giro di spaccio, hanno deciso di effettuare una perquisizione presso la sua abitazione. L’intuizione investigativa si è rivelata corretta: durante il controllo, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato circa 90 grammi di hashish, un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Il quarantenne, originario di Brindisi e già condannato in passato per reati simili, è stato quindi dichiarato in arresto. Su disposizione del pubblico ministero di turno, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice.

L’operazione conferma l’attenzione costante della Polizia di Stato verso il fenomeno dello spaccio di droga, che continua a rappresentare una delle principali priorità operative nel territorio brindisino, con l’obiettivo di contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

