PEDOPORNOGRAFIA ONLINE, DUE ARRESTI TRA BRINDISI E OSTUNI: SCOPERTO ARCHIVIO CON OLTRE DIECIMILA VIDEO

Operazione della Polizia di Stato contro la pedopornografia digitale: due uomini, un settantenne di Ostuni e un cinquantenne di Brindisi, sono stati arrestati in flagranza di reato con l’accusa di detenere un vastissimo archivio di materiale pedopornografico. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bari in collaborazione con la Sezione di Brindisi.

Le attività investigative, complesse e prolungate nel tempo, hanno permesso di individuare i due soggetti attraverso un monitoraggio costante delle loro attività online. Una volta raccolti sufficienti elementi, la magistratura ha disposto le perquisizioni domiciliari. Gli agenti, nel corso degli accertamenti, hanno rinvenuto nei computer e nei dispositivi elettronici dei due indagati oltre diecimila video e immagini dal contenuto pedopornografico, insieme a numerosi supporti digitali ora sotto esame tecnico.

Entrambi gli uomini, ritenuti responsabili della detenzione del materiale, sono stati arrestati e condotti nel carcere di Lecce, dove restano a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per accertare l’origine dei file e verificare eventuali collegamenti con circuiti internazionali di scambio di contenuti illegali.

Le forze di polizia ricordano che il contrasto ai reati informatici contro i minori rappresenta una priorità assoluta e invitano i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta in rete.

