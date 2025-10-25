DIARIO DEL GIORNO / SABATO 25 OTTOBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è sabato 25 ottobre 2025.

Santi Crisante e Daria, martiri.

Cristante e Daria sono due martiri cristiani vissuti nel III secolo d.C. venerati dalla Chiesa cattolica il 25 ottobre e patroni di Reggio Emilia. Secondo la leggenda agiografica Crisante era figlio di un nobile alessandrino che venne convertito a Roma dal prete Carpoforo. Nel tentativo di far tornare il figlio al culto degli dei pagani il padre inviò al figlio Crisante una vestale, Daria, ma questa si convertì alla fede di Crisante e formò con lui una casta unione. I due, dediti alla conversione di numerosi pagani, vennero martirizzati durante l’impero di Numeriano. Poiché lo spargimento di sangue di una vestale avrebbe richiamato l’ira degli dei Crisante e Daria vennero sepolti vivi. I corpi dei due martiri sono ora conservati presso la cripta del duomo di Reggio Emilia. Se la Chiesa cattolica li celebra oggi, la Chiesa d’Oriente ne celebra la memoria il 19 marzo.

25 ottobre 1971. Le Nazioni Unite accolgono la Repubblica Popolare Cinese, ed espellono la Repubblica di Cina, Taiwan.

Proverbio salentino: STRINGI LU MUSU E MINTI SUSU

Stringi le labbra e metti in alto.

Stringere le labbra, qui può significare di privarsi anche a volte del necessario, fare sacrifici e risparmiare mettendo da parte il denaro perché non sappiamo cosa ci riserva il domani.

Ma anche tenere la bocca chiusa, non perdere tempo in chiacchiere e riempire la dispensa, mettere in alto.

Insomma stringere i denti in un determinato periodo per potersi costruire un futuro migliore.

Un’altra spiegazione potrebbe essere di ridurre il consumo alimentare a favore degli abiti, dell’apparire per dare di sé un’immagine positiva.

