FINALMENTE! DA QUESTA NOTTE, RITORNA IL RITMO NATURALE. LANCETTE UN’ORA INDIETRO E DA DOMENICA 26 OTTOBRE BUONA ORA SOLARE A TUTTI!

LO SPETTACOLO “Sono abbastanza grande adesso per diventarti amico” SULLA VITA DI PIER PAOLO PASOLINI IN SCENA A LECCE MARTEDI’ 28 PER I RAGAZZI DEL PALMIERI
(Rdl) _______________ Con grande emozione torna “Sono abbastanza grande adesso per diventarti amico” e torna nel luogo più bello, tra i giovani.Martedì 28 ottobre, sipario alle ore 9, con il testo scritto da Giuseppe Puppo, per la regia di Maria Antonietta Vacca – una produzione Vito D’Agostino – la Compagnia Teatrale Scena Muta sarà all’ Auditorium […]
MARCELLO BUTTAZZO A LECCE MARTEDI’ 28 CON I VERSI DI “Aspettando l’aurora”
Comunicazione I Libri di Icaro _______________ Un evento imperdibile per la scena culturale salentina: martedì 28 ottobre, il poeta dialogherà con Vito Antonio Conte e Mauro Marino, con letture di Tiziana Buccarella, Sonia Convertini e Piero Rapanà. LECCE – La poesia come spazio di resistenza alla frenesia contemporanea e come ricerca di una speranza laica. Questo il […]
CARMELO SCORRANO NELLA SUA GALLIPOLI SABATO 25
di Raffaele Polo ____________ La Gallipoli che non c’è più nella raccolta poetica ‘Suspiri intr‘allu jentu” di Carmelo Scorrano (Il Raggio Verde, 190 pagine, 18 euro) è presentata nella sede dell’associazione ANMI di Gallipoli, che organizza l’evento, sabato 25 ottobre, a partire dalle 17:30 con ingresso libero. Dopo i saluti istituzionali, dialogano con l’autore, […]
GIOVANNI MATARAZZO ALLA GUIDA DEL PROGETTO ‘DESTINAZIONE BASILICATA’
POLICORO, 22 ottobre 2025 – È Giovanni Matarazzo, noto imprenditore del settore turistico lucano, il nuovopresidente di Destinazione Basilicata, il progetto innovativo concepito per promuovere l’offerta turistica e produttiva della regione. La sua nomina rappresenta un passo strategico per un progetto che ambisce a delineare un modello di sviluppo territoriale fondato sulla sinergia tra turismo, […]
L’INTERVENTO / IL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE ASSEGNATO A LAURA GARAVAGLIA IN COREA DEL SUD E’ UN PONTE FRA ORIENTE E OCCIDENTE VERSO PACE, LIBERTA’ E DIRITTI UMANI
di Stefano Donno ____________ Milano/Como/ Lecce 20 Ottobre 2025 In un momento storico in cui il mondo cerca punti di contatto, la poesia italiana si erge come un faro di speranza in Estremo Oriente. La poetessa, traduttrice e giornalista Laura Garavaglia è stata insignita del 16° Changwon KC International Literary Prize, uno dei massimi e più eticamente focalizzati […]
