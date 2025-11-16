banner ad
DRAMMATICO INCIDENTE A GINOSA, UOMO MUORE SULLA VIA DEL MARE

| 16 Novembre 2025 | 0 Comments

(Rdl) ______________ Drammatico incidente mortale questa mattina sulla strada che da Ginosa porta alla marina, un tratto particolarmente pericoloso già funestato in passato da altri terribili sinistri. Il bilancio è di un morto. La vittima è Vincenzo Mele, 58 anni, di Ginosa, pensionato, per anni autista dello scuolabus comunale.

Per cause ancora da accertare, la moto su cui viaggiava si è scontrata con un’auto. A seguito del terribile impatto, per il centauro non c’è stato scampo, a causa della gravità delle lesioni riportate. L’automobilista è rimasto illeso.

Indagini dei Carabinieri in corso per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

