CONIUGI RIMANGONO FERITI IN INCIDENTE STRADALE A TORCHIAROLO: LA DONNA INCINTA PERDE IL NASCITURO

(Rdl) ____________ Tragico incidente stradale ieri sera sulla superstrada Lecce – Brindisi, all’altezza dello svincolo di San Pietro Vernotico. La Volkswagen Polo su cui viaggiava una coppia di coniugi, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un’altra vettura e con un camion. Marito e moglie, che tornavano a casa a Brindisi, dopo una visita di controllo dal ginecologo a San Pietro Vernotico, sono rimasti gravemente feriti e si trovano ora ricoverati all’ospedale Perrino. La donna infatti era incinta all’ottavo mese di gravidanza: ha perso il nascituro, a causa della gravità delle lesioni riportate, nonostante il tentativo dei medici di un parto prematuro. Indagini della Polizia Stradale in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto ed accertarne eventuali reponsabilità.

Category: Cronaca