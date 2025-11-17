SINDACO DI CUTROFIANO PRESO DI MIRA IN STRADA: 25ENNE LO INSULTA E LO SPINTONA, MOMENTI DI CAOS IN PAESE

(f.f.)_______________

Una serata ordinaria si è trasformata in un episodio di forte tensione nel centro di Cutrofiano, dove il sindaco Luigi Melissano è stato raggiunto e aggredito da un giovane del posto. L’episodio è avvenuto sabato, a breve distanza dall’abitazione della madre del primo cittadino.

Il ragazzo, un 25enne già noto per comportamenti irruenti e disturbi arrecati nei giorni precedenti sia negli uffici comunali sia a cittadini incontrati per strada, avrebbe attirato l’attenzione del sindaco rivolgendogli insulti pesanti. Nel giro di pochi istanti, il confronto verbale sarebbe degenerato, trasformandosi in un’aggressione fisica.

Melissano, pur cercando di mantenere la calma e di non reagire con violenza, sarebbe stato spintonato fino a cadere a terra. Alcuni presenti, notando la concitazione, hanno assistito alla scena e si sono avvicinati per capire cosa stesse accadendo.

La vicenda è ora oggetto di valutazione da parte delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e il comportamento del giovane. Non risulta, al momento, che il sindaco abbia presentato denuncia formale, ma la posizione dell’aggressore resta comunque al vaglio degli investigatori.

Category: Cronaca